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Стало известно, сколько дронов сбили российские системы ПВО за сутки

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 92 дрона ВСУ и одну бомбу JDAM

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Павел Львов/РИА «Новости»

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за последние сутки перехватили в небе одну авиационную бомбу JDAM и 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальной сводке российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что за тот же промежуток времени средства защиты перехватили два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS. Последние были произведены в США.

«Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области», — говорится в заявлении.

Также несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены в небе над Херсонской областью. Их засекли в районе населенных пунктов Новая Маячка и Новая Збурьевка, рассказали в Минобороны РФ.

24 февраля российское военное ведомство сообщило, что потери украинских войск на Авдеевском направлении за минувшие сутки составили до 425 бойцов. При этом в ходе боевых действий подразделениям группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции на данном участке фронта, отразив две атаки со стороны штурмовых групп ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке армии страны к новому контрнаступлению.

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