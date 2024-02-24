В НАТО заявили, что ситуация на фронте на Украине остается чрезвычайно серьезной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя в украинском конфликте по-прежнему является чрезвычайно серьезной. Его слова приводит ТАСС.

«Ситуация на поле боя остается крайне серьезной», — сказал Столтенберг.

По его словам, «нет никаких признаков того», что Россия «готовится к миру».

Столтенберг также добавил, что «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде».

«Украина вступит в НАТО. Речь идет не про «если», а про «когда», — добавил он.

22 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации. До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявлял, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО.

Ранее в Латвии призвали НАТО ввести обязательную военную службу.