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Эксперт назвал цель летнего контрнаступления ВСУ

Эксперт Сивков: наступление ВСУ было призвано завершить СВО на условиях Киева

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Alex Babenko/AP

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году было направлено на завершение спецоперации на условиях Киева. Своим мнением он поделился статье для ТАСС.

Сивков считает, что цели и масштаб наступательной операции украинских войск дают основание называть ее «Цитадель-2.0» по аналогии с операцией вермахта летом 1943 года под Курском, который надеялся перехватить стратегическую инициативу на протяжении всего фронта. По его словам, контрнаступление ВСУ лета 2023 года преследовало подобную цель — выйти к побережью Азовского моря, разделив группировку войск РФ на южном фланге российско-украинского фронта и пресечь сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом.

Сивков отмечает, что такое развитие событий было бы воспринято как тяжелое поражение российской армии, имеющее стратегическое значение. По мнению руководства Украины и их западных кураторов, после этого можно было бы рассчитывать на принуждение России завершить боевые действия на их условиях.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что его страна готовит новое наступление в Черном море. Он отмечал, что новая операция ВСУ будет «сюрпризом» для России.

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал неадекватным анонс Украиной нового контрнаступления. Он напомнил, что Украина уже провалила одну наступательную операцию, потеряв тысячи бойцов и несколько квадратных километров степи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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