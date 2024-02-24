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В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО

Владимир Константинов призвал не допустить превращения Одессы в базу НАТО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Одесса является русским городом, она не должна стать базой Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Миллет».

«Одесса – русский город, его создавала Екатерина II. Это важные символы, но это история, а реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу», — сказал Константинов.

24 февраля историк из США Мэри Саротт заявила, что Вооруженные силы РФ побеждают в украинском конфликте, при этом Украина может потерять еще больше территорий.

В этот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российской специальной военной операции.

До этого представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сказал, что слова украинского президента Владимира Зеленского о будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются началом торга за гарантии личной безопасности.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Одессу вернуться домой.

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