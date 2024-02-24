ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули несколько позиций под Авдеевкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Отошедшие из Авдеевки вооруженные формирования Украины... были вынуждены покинуть часть своих позиций у... Ласточкино», — сказал он.

По его словам, ВСУ пошли на это из-за ударов российской артиллерии и планирующих бомб.

До этого сообщалось, что ударные беспилотники группировки ВС РФ «Центр» на Авдеевском направлении уничтожили более 700 различных целей Вооруженных сил Украины за последние две недели.

В ночь на 17 февраля новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей. Он также посетовал, что город пришлось покинуть из-за дефицита вооружений.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.