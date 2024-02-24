ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 боеприпасов за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 февраля выпустили по Белгородской области более 40 единиц различных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По селу Щетиновка Белгородском районе пришлись 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших нет. Однако, в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) при отражении воздушной атаки ВСУ повреждения получили два автомобиля в селе в Разуменском.

Также украинские войска атаковали окраину хутора Старый в Волоконовском районе с помощью двух беспилотных летательных аппаратов. В Грайворонском городском округе в селе Дроновка вражеский дрон сбросил на инфраструктурный объект связи самодельную бомбу. Еще один БПЛА атаковал территорию села Антоновка. В селе Ломное системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.

В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с украинского беспилотника сброшено два взрывных устройства. Из людей никто не пострадал, но поврежден автомобиль и забор частного жилого дома.

По поселку Красное ВСУ выпустили пять минометных снарядов, с дрона сброшено три взрывных устройства. Три минометных снаряда пришлись на хутор Панков. Они повредили газовую трубу.

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