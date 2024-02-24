Сырский написал пост, посвященный годовщине российской СВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российской специальной военной операции. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Сырский перечислил успехи Вооруженных сил Украины на поле боя, но в то же время напомнил, что попытка контрнаступления ВСУ «в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата».

Генерал-полковник подчеркнул, что украинские войска продолжат борьбу, чтобы не потерять еще один населенный пункт, как это произошло с Авдеевкой.

«В ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше», — добавил главком ВСУ.

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время ВС РФ смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.