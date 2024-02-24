Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сырский написал пост, посвященный годовщине российской СВО

Главком ВСУ Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российской СВО

close
100%
Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российской специальной военной операции. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Сырский перечислил успехи Вооруженных сил Украины на поле боя, но в то же время напомнил, что попытка контрнаступления ВСУ «в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата».

Генерал-полковник подчеркнул, что украинские войска продолжат борьбу, чтобы не потерять еще один населенный пункт, как это произошло с Авдеевкой.

«В ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше», — добавил главком ВСУ.

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время ВС РФ смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами