Украинские солдаты лишились мотивации для продолжения боевых действий, при этом армия страны столкнулась с серьезной нехваткой личного состава. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на заявления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале», — сказал один из источников издания.

Он добавил, что сейчас многие украинские военные сильно истощены.

При этом другой боец ВСУ рассказал о том, как российские войска срывают атаки украинских подразделений при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам источника издания, из-за дронов Вооруженных сил РФ украинской пехоте стало очень сложно копать окопы на поле боя.

«Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», — пояснил он.

В январе 2024 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к тому моменту потери армии страны составили 500 тыс. человек. Как он сказал, ВСУ теряют по 30 тыс. военнослужащих в месяц.

Ранее разведчики ВС РФ перехватили звонок украинского солдата, который рассказывал о потерях на фронте.