Несмотря на «нытье» руководства Украины об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии украинских Вооруженных сил не снизилась. Об этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась», — заявил военный.

В этот же день стало известно, что правительство Великобритании выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов стерлингов (около $311 млн) на закупку крайне необходимых боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства снарядов на 2025 год.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали в республику вовремя и в обещанном объеме.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.