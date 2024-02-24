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Российский истребитель сопроводил бомбордировщики на Купянском направлении

Истребитель Су-35 выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков в зоне СВО

Истребитель Су-35с Воздушно-космических сил России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале, пост сопровожден соответствующим видео.

Отмечается, что российские бомбардировщики нанесли удар по командному пункту и военнослужащим Вооруженных сил Украины. Бомбардировка была осуществлена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным военного ведомства, после выполнения боевого задания все самолеты успешно вернулись на аэродром базирования.

«Цель была успешно поражена», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого сообщалось, что артиллеристы группировки «Запад» нанесли поражение технике и пехоте ВСУ на Купянском направлении. Бронетехника и группы пехоты противника находились в замаскированных временных опорных пунктах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Купянском направлении.

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