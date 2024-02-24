В трех российских регионах сбили украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 00:20 до 02:00 24 февраля дежурными средствами ПВО один дрон был перехвачен в Курской области, два — в Липецкой, и еще один уничтожен в Тульской.

Утром 23 февраля в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей города соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

До этого американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы заглушают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, у ВСУ не только не хватает боеприпасов, но и имеется дефицит беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.