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Плененный в Авдеевке боец ВСУ обратился к сослуживцам

Взятый в плен в Авдеевке украинский солдат посоветовал сослуживцам сдаваться

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Минобороны РФ

Взятый в плен в Авдеевке украинский солдат посоветовал сослуживцам сдаваться. Об этом заявили в министерстве обороны России.

На кадрах, предоставленных российским военным ведомством, видна группа взятых в плен украинских солдат. Один из них, Андрей Бабурин, обратился к соотечественникам с призывом сложить оружие.

«Всем вернуться домой желаю и посмотреть на то, что вокруг происходит. Каждый пусть подумает, стоит ли оно того, чтобы сидеть в окопе по полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя или «задвухсотили», или бросили 300-м, или ты попал в плен», — заявил Бабурин.

Он и его товарищи подтвердили, что Авдеевка стала очередным «котлом», окружением, в которое попали украинские подразделения.

До этого российские десантники взяли опорный пункт Вооруженных силы Украины (ВСУ) на Артемовском направлении.

После зачистки опорного пункта он был передан частям закрепления.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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Взятие Авдеевки
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