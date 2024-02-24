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Российские артиллеристы уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллерия РФ уничтожила технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Артиллеристы группировки «Запад» нанесли поражение технике и пехоте ВСУ на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что бронетехника и группы пехоты противника находились в замаскированных временных опорных пунктах.

По данным оборонного ведомства, сначала были обнаружены два пикапа в лесополосе, которые несколько дней подряд в одно и то же время подъезжали к некому объекту. Разведка с переднего края передала координаты подозрительного места. После уточнения места дислокации противника данные были переданы на пункт управления артиллерией для его уничтожения.

«Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных опорных пунктах, и их технику», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что подразделения Западной группировки войск российской армии в течение недели благодаря оперативным действиям улучшили свои позиции по переднему краю на Купянском направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Купянском направлении.

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