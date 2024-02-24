Трамп заявил об унижении США после Афганистана

После вывода войск возглавляемой Вашингтоном коалиции из Афганистана в августе 2021 года над Соединенными Штатами (США) смеялся весь мир. Об этом, выступая на встрече со своими сторонниками в Южной Каролине заявил экс-президент США Дональд Трамп, трансляцию ведет телеканал RSBN.

«Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире», — заявил Трамп.

Также экс-президент США заявил, что во время работы администрации Джо Байдена произошло много негативных для США событий. Трамп утверждает, что если бы его переизбрали в 2020 году, то он смог бы избежать нынешней палестино-израильской войны.

Вывод войск США и их союзников по НАТО начался в 2014 году, однако затянулся на несколько лет и закончился одновременно с захватом власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в 2021 году. Вывод последних подразделений США сопровождался осадой аэропорта Кабула и несколькими трагедиями среди мирного населения.

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