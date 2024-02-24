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В сенате процитировали отчаянное заявление Зеленского

Спикер сената Шумер сообщил, что Зеленский считает, что проиграет без помощи США

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев проиграет в военном конфликте против России без помощи Соединенных Штатов. Об этом в социальных сетях заявил спикер американского сената, сенатор-демократ Чак Шумер.

«Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с ужасными последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи», — заявил Шумер.

Сенатор также призвал своего коллегу, конгрессмена-республиканца и спикера палаты представителей Майка Джонсона принять одобренный сенатом законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес раскритиковала вето США на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа и призвала Вашингтон остановить помощь Израилю.

Ранее делегация США прибыла на Тайвань.

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