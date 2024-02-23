Живущему с военными в зоне СВО коту подарили бронежилет

Коту Мухичу, который живет с военными в зоне СВО на Купянском направлении, подарили настоящий бронежилет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мухичу, конечно, пока непривычно, ведь защита не самая легкая. Но ничего, час пробегает, привыкнет, и можно наверх выпускать», — рассказали бойцы.

Отмечается, что бывшие хозяева Мухича хотели утопить его, но военные забрали его себе. Бронежилет предоставил продавец, у которого волонтеры закупали снаряжение.

23 февраля сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину перчатки на 23 февраля.

В этот же день стало известно, что офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коваль, который в начале специальной военной операции (СВО) обманул военных ВС РФ, был ликвидирован в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого в США призвали Киев провести переговоры с РФ, пока Украина еще существует.

Ранее Владимир Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.