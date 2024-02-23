Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Живущему с военными в зоне СВО коту подарили бронежилет

Живущему в зоне СВО коту Мухичу подарили настоящий бронежилет

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Коту Мухичу, который живет с военными в зоне СВО на Купянском направлении, подарили настоящий бронежилет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мухичу, конечно, пока непривычно, ведь защита не самая легкая. Но ничего, час пробегает, привыкнет, и можно наверх выпускать», — рассказали бойцы.

Отмечается, что бывшие хозяева Мухича хотели утопить его, но военные забрали его себе. Бронежилет предоставил продавец, у которого волонтеры закупали снаряжение.

23 февраля сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину перчатки на 23 февраля.

В этот же день стало известно, что офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коваль, который в начале специальной военной операции (СВО) обманул военных ВС РФ, был ликвидирован в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого в США призвали Киев провести переговоры с РФ, пока Украина еще существует.

Ранее Владимир Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами