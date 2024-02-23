На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью телеканалу CNN заявил, что в будущем украинцы готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов.

«Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди <...> кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы <...> стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или <...> в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы», — сказал он.

Гончаренко также добавил, что сейчас Киеву не хватает поддержки союзников.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последний год не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.

Президент США Джо Байден заявил, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать.

Ранее Зеленский указал на неготовность мира к поражению России в конфликте на Украине.