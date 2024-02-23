Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Канада запретила экспорт в Россию товаров для производства оружия

Канада запретила экспорт в РФ товаров, используемые для производства оружия

close
100%
Global Look Press

Власти Канады ввели запрет на экспорт в Россию определенных товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Об этом сказано в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

В нем говорится, что запрет распространяется на взрывчатые вещества, в том числе детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отрасли.

Также запрет распространяется на 20 «специально контролируемые товары», которые, по данным канадской стороны, якобы уже используются в Российской Федерации для изготовления оружия. Перечень этих товаров не приводится.

23 февраля Канада также ввела новые санкции в отношении 153 юридических лиц и десяти физических лиц из РФ.

В этот же день президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

23 февраля Европейский союз принял 13-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами