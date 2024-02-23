Канада запретила экспорт в Россию товаров для производства оружия

Власти Канады ввели запрет на экспорт в Россию определенных товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Об этом сказано в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

В нем говорится, что запрет распространяется на взрывчатые вещества, в том числе детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отрасли.

Также запрет распространяется на 20 «специально контролируемые товары», которые, по данным канадской стороны, якобы уже используются в Российской Федерации для изготовления оружия. Перечень этих товаров не приводится.

23 февраля Канада также ввела новые санкции в отношении 153 юридических лиц и десяти физических лиц из РФ.

В этот же день президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

23 февраля Европейский союз принял 13-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.