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Обманувшего российских военных бойца ВСУ ликвидировали в ДНР

Военкор Татаринов: в ДНР ликвидирован обманувший бойцов ВС РФ офицер ВСУ Коваль

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Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коваль, который в начале специальной военной операции (СВО) обманул военных ВС РФ, был ликвидирован в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

По его словам, Коваль обманул российских военных в поселке Гостомель Киевской области, сказав им, что якобы едет в этот населенный пункт за сыном.

«На самом деле, проехав в аэропорт, наводил удары, и по «Мрии» (самолет Ан-225. — «Газета.Ru») в том числе», — заявил Татаринов.

Он уточнил, что этот украинский офицер был уничтожен у населенного пункта Красное (Ивановское), расположенного рядом с Артемовском.

21 февраля военкор Юрий Котенок сообщил, что в зоне спецоперации ликвидировали бразильского наемника Максуэла Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

До этого стало известно, что наследник актера Александра Пороховщикова Вахтанг Барабадзе, воевавший на стороне Украины, был ликвидирован в зоне боевых действий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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