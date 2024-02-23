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Российские военные уничтожили ЗРК Patriot ВСУ

Минобороны России опубликовало видео поражения американского ЗРК Patriot

Ракетные войска РФ за минувшую неделю поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, этот ЗРК производства США и его элементы были поражены в результате группового удара высокоточным оружием.

На этой неделе издание Business Insider, ссылаясь на военных экспертов, писало, что Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев крайне нуждается в современных системах ПВО.

Он подчеркнул, что Украина с партнерами не в состоянии в ближайшее время производить современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно, утверждает глава государства.

Украинский лидер также назвал системы ПВО «тем, чего не хватает №1». По его словам, Украина способна отразить в среднем 70 процентов российских ударов.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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