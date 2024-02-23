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Военные России улучшили свои позиции на Купянском направлении

Минобороны: военные улучшили позиции по переднему краю на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения Западной группировки войск российской армии в течение недели с 17 по 23 февраля благодаря активным военным действиям улучшили свои позиции по переднему краю на Купянском направлении. Об этом журналистами сообщили в Минобороны России.

«Военные подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отражены в районах таких населенных пунктов, как Синьковка в Харьковской области и Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

Также за неделю российские военные поразили живую силу и технику украинских солдат в нескольких пунктах Харьковской области — в Чугуновке, Петропавловке и Кисловке. Также атаки проводились в ДНР (в Ямполовке и Торском) и в Луганской народной республике (ЛНР) — в Стельмаховке и Червоной Диброве.

Согласно данным российского Минобороны, потери 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны составили свыше 390 военных, а также четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

На прошлой неделе ведомство сообщало об отражении 18 атак ВСУ на Купянском направлении. При этом указывалось, что потери Украины составили свыше 775 военнослужащих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский появился на позициях ВСУ на Купянском направлении.

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