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Российская авиация за неделю сбила 15 ракет и 652 беспилотника ВСУ

МО РФ: за неделю сбито 7 ракет Storm Shadow, ракета ЗРК Patriot, 4 ракеты C-200

Российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю смогли сбить семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Сбиты 7 крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, 4 переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 3 противорадиолокационные ракеты HARM, 6 управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — отметили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщило, что в Курской области была пресечена атака украинских беспилотников самолетного типа.

До этого Минобороны РФ заявляло, что на Авдеевском направлении российская артиллерия уничтожила бронетехнику Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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Операция на Украине
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