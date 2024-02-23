В Испании сообщили новые подробности смерти российского пилота Кузьминова

Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего вертолет Ми-8 на Украину, причастны двое человек. Об этом пишет газета Pais.

«Его убийство расследуется в условиях строгой секретности, источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — говорится в материале.

19 февраля Кузьминова нашли в Испании. Перебежчик получил шесть огнестрельных ранений, а потом по нему проехала машина.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ».

Позже стало известно, что Кузьминов скрывался под именем Игорь Шевченко. Газета El Periodico опубликовала фото его украинского паспорта.

Ранее в Испании заявили о причастности властей к подделке документов перебежчика Кузьминова.