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Американский профессор предрек Украине потерю новых территорий

Профессор Миршаймер: ВС РФ возьмут под контроль еще больше территорий

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Нина Зотина/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) возьмут под свой контроль еще больше территорий перед переговорами по украинскому кризису. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, слова которого передает Global Times.

«Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие», — сказал он.

23 февраля американское издание Responsible Statecraft писало, что Киев должен провести переговоры с Москвой, пока Украина еще существует.

В этот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что для Вооруженных сил Украины на поле боя складывается тяжелая ситуация, которая требует дальнейшей поддержки Киева со стороны Евросоюза.

До этого президент США Джо Байден заявил, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать.

Ранее вдова российского бойца рассказала, как ее муж попал в плен ВСУ и сбежал оттуда.

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