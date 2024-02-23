Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой

Американский танк M1 Abrams был замечен на Авдеевском направлении. Видео с применением танка опубликовано в Telegram-канале «Осведомитель».

Отмечается, что машина была использована в составе 47-й бригады ВСУ. Abrams, которые прибыли на Украину осенью 2023 года, нигде кроме полигонов подготовки замечены не были.

23 февраля сообщалось, что российские танкисты уничтожили бронемашину на базе танка M1 Abrams под Авдеевкой.

В этот же день издание The Telegraph писало, что украинские военные не могут вести бой против российских солдат из-за нехватки боеприпасов.

Также президент США Джо Байден заявил, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать.

До этого Венгрия спрогнозировала сохранение Россией военного превосходства над Украиной.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ.