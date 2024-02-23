Вдова российского бойца рассказала, как ее муж попал в плен ВСУ и сбежал оттуда

Вдова бойца из Ржева рассказала, как ее муж попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ) и смог сбежать оттуда. Историей она поделилась с RT.

По словам женщины, ее супруг получил ранение в июле 2023 года, после чего оказался в плену у врагов. Однако несмотря на ранения, он смог сбежать в соседнюю деревню и оттуда связаться с российской стороной. Боец также помог выбраться своему сослуживцу, добавила россиянка.

Женщина вспомнила, как ее муж называл сослуживцев сынками, перевязывал им раны и закрывал их собой при обстрелах. «Он даже повзрослел по голосу, хотя ему было всего 32 года», — добавила она.

Также боец купил там машину УАЗ и на ней ездил на поле боя, собирая раненых сослуживцев, отметила она.

По ее словам, супруга не стало в ноябре 2023 года во время обстрела села Работино в Запорожской области. Вдова обратила внимание, что ее муж был патриотом страны, поэтому ушел служить сразу после получения повестки. За это время он получил несколько наград, в том числе орден Мужества, заключила она.

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