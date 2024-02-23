Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что Киев готовит новое контрнаступление.

«Чтобы продолжить нашу историю в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен. <...> защитить восток», — сказал глава государства.

По его словам, новая операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет «сюрпризом» для России.

В феврале отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы.

До этого американское издание Forbes со ссылкой на свои источники в Киеве сообщило, что Вооруженные силы РФ могут начать крупное наступление в Харьковской области.

По данным источников издания, российская армия перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц. В журнале отметили, что военным РФ противостоят десять украинских бригад общей численностью 20 тысяч человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.