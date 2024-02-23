Часть подконтрольного Киеву Херсона после взрывов осталась без света

В подконтрольном Киеву городе Херсоне после взрывов зафиксировали повреждения электросети. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Украины.

По данным ведомства, часть города осталась без света. Всего в областном центре без света более 3,4 тысячи точек учета, отметили в Минэнерго.

В министерстве добавили, что также в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области без электроснабжения пока остаются 45 населенных пунктов.

Утром 23 февраля украинское издание «Думская» сообщило о взрывах в городе Одессе. По информации журналистов, в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в административном центре региона загорелся объект инфраструктуры. По словам чиновника, в результате пожара пострадали несколько человек.

Ранее на Украине раскрыли количество уничтоженных объектов портовой инфраструктуры.