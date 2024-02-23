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Собянин и Шойгу осмотрели здание штаба МВО после реставрации

Собянин и Шойгу посетили отреставрированный штаб Московского военного округа

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Телеканал «НТВ»

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу посетили историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после его реставрации. Об этом пишет ТАСС.

Градоначальник отметил, что здание гранит в себе колоссальную историю. Он поблагодарил президента Владимира Путина за то, что он помог воссоздать Московский военный округ. Собянин отметил, что по поручению Минобороны и российского лидера подготовили здание и подписали акт об окончании реставрации и реконструкции здания и его передаче.

Шойгу в свою очередь отметил, что реставраторы проделали огромную работу. Он подчеркнул, что это историческое событие, и высоко оценил итоги реставрации.

Московский военный округ создали 6 августа 1864 года. Историческое здание площадью свыше 15,7 кв. м расположено по адресу Космодамианская набережная, д. 24, стр. 1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1778–1780 годах.

Ранее в МИД РФ назвали сумму, которую потратят на реставрацию посольств.

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