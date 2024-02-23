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Во Франции обвинили Украину в провалах ВСУ на фронте

Французский полковник де Жонг: Киев не имеет права винить Запад в крахе ВСУ

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Alex Babenko/AP

Французский полковник в отставке Пэр де Жонг в интервью телеканалу LCI заявил, что у Украины нет морального права и оснований винить западные страны в проигрыше на поле боя.

Он подчеркнул, что в крахе украинской армии на фронте виноват Киев. Бывший военный отметил, что Запад следовал модели, согласно которой считал, что Украина победит.

«Всего полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский вообще пообещал искупаться в Черном море», — сказал он.

Де Жонг считает, что в критическом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват провал контрнаступления. Это, по его мнению, стало причиной проблем в украинской армии. Военный сделал вывод, что амбициозным планам украинских властей теперь не суждено сбыться.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных партнеров в потере Авдеевки, так как они не поставили достаточно вооружений.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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