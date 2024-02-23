Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинские военные рассказали, что с ними произошло в Авдеевке

WT: бежавшие солдаты ВСУ назвали бои в Авдеевке настоящим адом

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Бои в Авдеевке были очень тяжелыми. Об этом сообщили представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), их цитирует Washington Times.

«Это был полный ад», — сказал один из них.

Уточняется, что в городе российские войска имели полное огневое превосходство, из-за чего побег украинских солдат из Авдеевки был «ужасающим».

Накануне аналитик украинского издания Defense Express Иван Киричевский заявлял, что российские военнослужащие смогли всего «за несколько часов» осложнить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у донецкого города Авдеевки и вынудить их отступить.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские танкисты уничтожили бронемашину на базе танка M1 Abrams под Авдеевкой.

Ранее журналист и ветеран США Ланкастер заявил, что жители Авдеевки ждали ВС РФ годами.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами