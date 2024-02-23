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Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Медведев пожелал здоровья и успехов всем защитникам Отечества

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к гражданам страны, поздравив их с Днем защитника Отечества. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в личном Telegram-канале.

«Поздравляю с праздником всех, кто преданно служит России, оберегает мирную и благополучную жизнь миллионов граждан. Верность высоким идеалам патриотизма, готовность в любую минуту встать на защиту Родины — наши непреходящие ценности, основа сегодняшних свершений и будущих побед», — написал Медведев.

Также он выразил глубокую признательность участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Замглавы СБ РФ поблагодарил военнослужащих, добровольцев и представителей самых разных профессий, которые находятся на передовой.

По словам Медведева, эти люди дают жесткий отпор украинским войскам и защищают русский народ на его исторических землях. При этом он обратил внимание на мужество и героизм участников боевых действий.

«Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки — всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России.

В конце он пожелал защитникам Отечества и их семьям здоровья и успехов.

Ранее аналитики выяснили, как граждане РФ относятся к празднованию Дня защитника Отечества.

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