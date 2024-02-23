Украинский аналитик раскрыл подробности о сдаче Авдеевки

Российские военнослужащие смогли всего «за несколько часов» осложнить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у донецкого города Авдеевки и вынудить их отступить. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Ukrlife заявил аналитик украинского издания Defense Express Иван Киричевский.

Эксперт отметил, что за несколько дней до сдачи населенного пункта Киев срочно перебросил на данный участок фронта 3-ю штурмовую бригаду ВСУ. По его словам, члены этого формирования должны были «стабилизировать линию обороны» и помочь уже находившимся в городе сослуживцам осуществить «планомерный отход».

«Вышло немного наоборот, что это такой себе заслон, который должен был прикрывать аварийный, скажем так, выход наших войск из Авдеевки», — подчеркнул Киричевский.

Он добавил, что во время сражений за населенный пункт Вооруженным силам РФ удалось «радикально» и всего «за несколько часов» ухудшить положение украинских войск. При этом, по словам аналитика, точных данных о попавших в плен бойцах ВСУ до сих пор не поступало.

Ранее министерство обороны РФ показало кадры с мест самых интенсивных боев за Авдеевку.