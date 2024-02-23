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В честь Дня защитника Отечества в России прогремят салюты

Шойгу подписал приказ о салютах в День защитника Отечества

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Александр Гальперин/РИА Новости

Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества пройдут городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Приказ об этом, подписанный министром обороны России Сергеем Шойгу, опубликован в Telegram-канале Минобороны.

Фейерверки с привлечением воинских частей запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске и Туле. Кроме них, в честь праздника дадут по 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд! Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей Родины!», — написал министр обороны Сергей Шойгу.

23 февраля с обращением на День защитника Отечества выступил президент России Владимир Путин.

В тот же день Путин напомнил военным, что их всегда ценили в России.

Ранее Шойгу вручил госнаграды участникам СВО.

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