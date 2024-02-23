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Десантники из Забайкалья ведут бой с использованием FPV-дронов

Бойцы ВДВ из Забайкалья уничтожают пехоту ВСУ FPV-дронами под под Часовым Яром

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Павел Лисицын/РИА Новости

В районе города Часов Яр в ДНР, занятым украинской армией, российские десантники из Забайкалья уничтожают пехоту и бронетехнику Вооруженных сил Украины при помощи FPV-дронов. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии из состава группировки войск «Юг» ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра», — сообщили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, одной из основных целей этого оружия является колесная техника противника. В минобороны отмечают, что высокая точность FPV-дронов позволяет наносить точные и болезненные удары по противнику.

До этого стало известно, что на Авдеевском направлении российская артиллерия уничтожила бронетехнику Вооруженных сил Украины.

В российском военном ведомстве добавили, что на Авдеевском направлении боевую работу ведут самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», вооруженные 152-мм гаубицами.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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