На Авдеевском направлении российская артиллерия уничтожила бронетехнику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«После получения координат цели от подразделения разведки, ведущего беспрерывное наблюдение с воздуха за перемещениями подразделений ВСУ при помощи БПЛА, расчет самоходной установки выполнил наведение орудия, после чего совершил серию выстрелов 152-мм осколочно-фугасными снарядами», — сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве добавили, что на Авдеевском направлении боевую работу ведут самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», вооруженные 152-мм гаубицами. Для этих орудий производятся в том числе и корректируемые снаряды «Сантиметр» и «Краснополь» с лазерной системой самонаведения, способные уничтожать цели с очень высокой точностью.

До этого замминистра обороны РФ Николай Панков поздравил личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с присвоением почетного наименования «гвардейская».

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.