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В МИД назвали Украину орудием в руках Запада для уничтожения соседей

МИД России: Украина стала орудием Запада для разрушения СНГ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Украина стала орудием Запада для разрушения Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства иностранных дел России.

«Сегодняшняя Украина — лишь орудие в руках США и их союзников по НАТО, долгосрочная цель которых — слом архитектуры безопасности на постсоветском пространстве и в Евразии в целом», — заявили в МИД России.

Обращение было опубликовано к годовщине «евромайдана», который произошел в 2014 году.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20 заявил, что американские власти ведут против России не только гибридную войну, но и прямую.

Дипломат отметил, что добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против России, которая уже переходит в практическую область.

Ранее МИД РФ уличил Запад в консультациях Киева по продвижению «формулы Зеленского».

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