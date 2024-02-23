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В небе над Дамаском слышны взрывы

Над сирийской столицей и окрестностями Дамаска были слышны взрывы

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Sham FM/Reuters

Над сирийской столицей и окрестностями Дамаска были слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

На данный момент остается неизвестным, что стало причиной взрывом и где именно они произошли. О пострадавших и разрушениях также пока не сообщается.

До этого армия Израиля атаковала район Кфар-Суса на юго-западе столицы Сирии Дамаска.

В ходе авиаудара пострадал жилой дом — предварительно, есть пострадавшие.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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