Путин выступил с обращением на День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 февраля, обратился к служившим в вооруженных силах россиянам с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества», — обратился Путин.

Российский президент отдельно отметил, что будущее российских вооруженных сил — армии, авиации и флота — напрямую зависит от тех сержантов и офицеров, которые в данный момент выполняют задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

Также Путин указал на то, что День защитника Отечества стал всенародным праздником для жителей России, при этом став одним из наиболее почитаемых и популярных.

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что на вооружении стратегических ядерных сил России находятся самые современные комплексы.

Ранее Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М.