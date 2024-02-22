Местные жители ожидали освобождения Авдеевки от украинских войск на протяжении всех десяти лет с начала конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сообщил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер.

«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — рассказал в эфире Ланкастер, который работает в Донбассе долгое время.

Он привел в пример одну из жительниц Авдеевки, с которой он пообщался после освобождения города. Женщина заявила, что Авдеевка, как и весь Донбасс, всегда были неотъемлемой частью России — и должны ими остаться навсегда.

До этого жители Авдеевки подали документы на гражданство России.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Во время зачистки российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в ДНР.

Ранее в Генштабе РФ раскрыли подробности взятия Авдеевки.