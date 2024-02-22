Украинские войска не хотели покидать Авдеевку и имели в этом населенном пункте «великолепные убежища». Об этом рассказал командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Маркел». Его слова передает министерство обороны России.

«Противник долгое время сидел на позициях, совсем они не хотели уходить. На этом направлении он укрепился достаточно плотно, убежища у них тоже достаточно хорошо подготовлены — великолепные! После того как они стали бежать, ребята еще больше воспряли духом и готовы идти дальше», — сказал он.

22 февраля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинские власти рискуют потерять контроль над еще большим количеством территорий, если не согласятся на проведение мирных переговоров с РФ.

В этот же день командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал о спешном отступлении украинских военнослужащих из Авдеевки после взятия российской армией значимой высоты.

Издание The Spectator писало, что Вооруженные силы Украины сдали Авдеевку из-за нехватки боеприпасов.

Ранее в ДНР заявили, что украинские бойцы добивали раненых наемников в Авдеевке.