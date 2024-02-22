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В США похвалили действия российской артиллерии

Генерал-майор США Тейлор похвалил российскую артиллерию

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Американский генерал-майор Кертис Тейлор похвалил российскую артиллерию, заявив, что она затрудняет маневр Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Washington Post.

«Российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными», — приводит издание слова военного.

До этого российские артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. По данным Минобороны, военные использовали 152-мм гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» и уничтожили склад, на котором хранилось восемь плавсредств противника.

За несколько дней до этого ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении. В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнил расчет самоходной гаубицы «Гвоздика».

Незадолго до этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают менее 20% воздушных целей в Харьковской области.

Ранее стало известно о проблемах ВСУ с артиллерией.

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