Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы против российских бойцов на Харьковском участке фронта. Об этом сообщил медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным «Шишка», передает РИА Новости.

Он уточнил, что в 2022 году в районе населенного пункта Макарово с беспилотника противник сбросил рядом с окопами и блиндажами газовую гранату с хлорпикрином. Медик пояснил, что тяжелый газ заставил бойцов покинуть блиндаж.

«После того, как наши бойцы вышли, по ним начался артиллерийский обстрел», — отметил «Шишка».

Медик обратил внимание, что применялись химические боеприпасы и применяются до сих пор. Он подчеркнул, что хлорпикрин вызывает раздражение слизистой и дыхательных путей.

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», выполняющий задачи на Кременском направлении, подтвердил, что случаи использования со стороны ВСУ различных химических веществ фиксировались неоднократно.

Накануне замминистра обороны РФ Николай Панков поздравил личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с присвоением почетного наименования «гвардейская».

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.