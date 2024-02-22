В Германии предупредили о ежедневно ухудшающемся положении ВСУ на поле боя

Ситуация на поле боя становится все тяжелее для украинских войск, поэтому западным странам пора подтолкнуть Киев к началу мирных переговоров с Москвой. Об этом в эфире программы Maishberger, которая выходит на телеканале Das Erste, заявила сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али.

По ее словам, Украине не под силу одержать победу в конфликте с РФ. Киев уже сейчас начал проигрывать, и со временем положение армии страны в зоне боевых действий станет только хуже.

«Необходимо срочно подключить все дипломатические инструменты, сначала добиться прекращения огня, а затем мирных переговоров. Положение Украины усложняется изо дня в день», — подчеркнула политик.

Также она обратила внимание на необходимость закрыть вопрос с поставками крылатых ракет Taurus на Украину. Амира Мохамед Али пояснила, что передача этих снарядов Киеву не позволит изменить ситуацию на поле боя и приведет к еще большему ухудшению отношений между Москвой и Берлином.

Ранее в парламенте ФРГ состоялось голосование по поставкам ракет Taurus в зону украинского конфликта.