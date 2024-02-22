Российский комбриг раскрыл детали бегства ВСУ из Авдеевки

Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал о спешном отступлении украинских военнослужащих из Авдеевки после взятия российской армией значимой высоты. Его слова передает РИА Новости.

Командир отметил, что взятие населенного пункта «проходило монотонно».

«Два года ее обрабатывали, утилизировали противника, который приходил», — сказал он.

Авидзба подчеркнул, что 114-я бригада Вооруженных сил РФ в один момент сумела занять значимую высоту, что позволило контролировать дорогу.

По его словам, после этого началось оперативное окружение города, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали «сыпаться», а когда, отметил командир, российские войска, воспользовавшись моментом, ворвались в город, украинские солдаты «развернулись и побежали».

Ранее издание The Spectator писало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали Авдеевку из-за нехватки боеприпасов.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что настроение властей Украины на фоне поражений на поле боя и сложностей с одобрением новой помощи Запада стало заметно хуже.

Ранее Минобороны России показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку.