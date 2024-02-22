В Минобороны РФ отчитались о работе систем ПВО за минувшие сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили в небе одну управляемую авиационную бомбу JDAM и одну зенитную управляемую ракету С-200, модернизированную для нанесения ударов по наземным целям. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав сводку о ситуации в зоне боевых действий в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что также за данный промежуток времени в зоне специальной военной операции (СВО) были сбиты несколько реактивных снарядов от системы залпового огня HIMARS. Всего российские средства ПВО уничтожили восемь таких целей, говорится в заявлении.

«Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в районе населенных пунктов Голиково и Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР). Также украинские БПЛА были ликвидированы недалеко от донецкого населенного пункта Старомлыновка и херсонского поселка Новая Маячка. Еще несколько летательных аппаратов уничтожили вблизи населенных пунктов Токмак, Вербовое и Новофедоровка на территории Запорожской области.

Ранее в ЛНР оценили эффективность украинских систем противовоздушной обороны.