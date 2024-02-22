На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» сумели занять более выгодные рубежи и позиции, а также нанести поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 107-й и 116-й бригад теробороны в районах Орловки и Тоненького в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах Новгородского, Ленинского, в районах населенных пунктов Бердычи, Ласточкино и Первомайское в ДНР», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 145 солдат, лишилась пяти боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров М113 американского производства, 26 автомобилей, а также артиллерийской системы М777 производства США.

До этого министерство обороны России показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Биб назвал сдачу Авдеевки ВСУ доказательством преимущества РФ.