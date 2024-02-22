ВС РФ отразили три атаки украинских войск у Работино

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время попыток нападения ВСУ потеряли до 50 солдат, два танка, две боевые бронемашины и семь автомобилей. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили САУ «Гвоздика», гаубицу «МСТА-Б», а также САУ М109 «Paladin» американского производства.

Также в МО РФ сообщили, что на Херсонском направлении российские войска поразили личный состав и технику 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны неподалеку от Ивановки и Михайловки в Херсонской области, также рядом с Щербаками в Запорожской области.

До этого стало известно, что российскими штурмовиками Су-25 на Краснолиманском направлении были поражены опорные пункты и скопления живой силы украинской армии. После выполнения боевой задачи штурмовики выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и в штатном режиме вернулись на аэродром базирования.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам СВО.