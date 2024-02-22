Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 155 военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что украинские бойцы 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны были ликвидированы подразделениями группировки войск «Восток» в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское ДНР.

Также ВСУ потеряли танк, два бронетранспортера, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

22 февраля полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке заявил, что слабым местом Вооруженных сил Украины является Запорожское направление, при этом ВС РФ постоянно держат в напряжении украинские войска.

В этот же день стало известно, что «Грады» ВС РФ разбили пункт временного размещения ВСУ на правом берегу Днепра.

До этого военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко сказала, что украинская армия в Угледаре может попасть в «клещи», а затем повторить судьбу перешедшей под контроль российских войск Авдеевки.

Ранее МО РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку.