Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Победа на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР.

Отмечается, что украинская армия потеряла более 410 военных, танк и три бронированные машины.

22 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 155 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

В этот же день майор запаса армии Украины Алексей Гетьман сказал, что ВСУ могут через два месяца остаться без артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи со стороны США, поэтому они начали экономнее расходовать их.

До этого российский военкор Юрий Котенок рассказал, что в зоне специальной военной операции ликвидирован бразильский наемник Максуэл Вукапанаво, который служил снайпером в Интернациональном легионе Украины.

Ранее украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ.